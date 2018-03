Ollongren: stempas verkopen mag niet en helpt niet

Het verkopen van stempassen is niet alleen verboden, maar het helpt ook niet. Dat is de reactie van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op een oproep van burgemeester Kleijngeld van Waalwijk. Die zei gisteren dat het Openbaar Ministerie onderzoek moet doen naar het aanbieden van stempassen op advertentie-websites. Volgens de gemeente heben zeker twaalf mensen hun pas via internet aangeboden.

De burgemeester benadrukte gisteren dat dit strafbaar is en dat het stemrecht de "basis is van het vertrouwen in de democratie".

Ook Ollongren wijst erop dat het niet mag en dat het ook niet de bedoeling is. "Maar het is ook zinloos, want als je met een stempas bij het stembureau komt, moet je ook je ID-bewijs laten zien", voegde ze er aan toe