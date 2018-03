Vietnam herdenkt My Lai-bloedbad, zwarte bladzijde in geschiedenis VS

Nabestaanden van het bloedbad herinneren zich de bewuste dag nog goed. Vooral de angst voor een nieuwe Amerikaanse aanval, terwijl ze probeerden hun doden te begraven. De gebeurtenissen in My Lai in het revolutiejaar 1968 waren in de VS het omslagpunt in de publieke opinie wat betreft de Vietnam-oorlog. De protesten tegen de oorlog werden na de gebeurtenissen nog luider dan ze al waren.

Klokkenluiders

De oorlogsmisdaad kwam aan het licht door een aantal klokkenluiders. Een van hen was helikopterpiloot Hugh Thompson die bij de missie betrokken was. "Ze gingen erin met bloed in hun ogen en schoten alles neer wat bewoog", zei hij over zijn landgenoten. Thompson en zijn twee bemanningsleden zijn voor zover bekend de enige Amerikaanse militairen die geprobeerd hebben het moorden te stoppen. Met gevaar dat ze door hun eigen collega's zouden worden neergeschoten, evacueerden ze Vietnamese burgers.

In het onderzoek naar het My Lai-bloedbad dat het Amerikaanse leger later instelde, getuigden militairen dat het moorden snel begon. Een oudere man werd met een bajonet doodgestoken, een andere man werd in een put gegooid, gevolgd door een handgranaat. Vrouwen en meisjes werden het slachtoffer van groepsverkrachtingen. Sommigen overleefden het bloedbad omdat ze, al dan niet gewond of bewusteloos, onder de lijken van hun vermoorde familieleden lagen.

De leidinggevende van het peloton, luitenant William Calley, verdedigde zich begin jaren 70 voor de krijgsraad door te zeggen dat hij slechts bevelen opvolgde. Hij kreeg levenslang voor de moord op 22 mensen, maar president Nixon gaf na drie dagen opdracht om hem vrij te laten. Calley was de enige die werd veroordeeld.

Kijk hier naar getuigenissen van militairen over het bloedbad in My Lai: