Verhoor Astrid Holleeder: 'Kan niets doen aan gekte van mijn broer'

Ook ongeloofwaardig volgens Janssen: dat de dochter van Cor van Hout altijd aardig is blijven doen tegen Willem Holleeder en zelf contact met hem opneemt, ondanks de aanslag op haar vader. Astrid: "Ja, zo ziek is het. Zo verknipt hebben wij geleefd. Zo verknipt hebben zelfs de kinderen moeten leven. Is het niet verschrikkelijk?" Advocaat Janssen: "Nou, het is behoorlijk opmerkelijk."

11.00 uur

Volgens Astrid wist Cor van Hout vanaf het moment dat hij in 2000 doelwit was geweest van een moordpoging dat Willem Holleeder erachter zat. Zijn drankprobleem werd daarna alleen maar erger. Astrid: "Hoe wil je leven als er op je gejaagd wordt? Ik begrijp Cor nu wel een beetje. Als ik me over mijn aversie voor alcohol zou kunnen heenzetten, zou ik mezelf ook het liefst drie dagen per week laveloos drinken om niets te hoeven voelen."

Van Hout riep regelmatig dat hij wraak wilde nemen op mensen. Astrid zegt dat het bij roepen bleef. "Hij was geen gevaarlijke gek." Toch waarschuwde ze Bram Moszkowicz, destijds de advocaat van Willem Holleeder. Van Hout had gezegd dat hij hem iets aan wilde doen, omdat hij hem verraden zou hebben. Bij die bedreiging lag voor Astrid de grens. "Ik wilde niet dat de onderwereld iemand uit mijn bovenwereld iets zou aandoen."

10.30 uur

Meteen nadat de zitting is geopend, is er wrijving tussen Astrid Holleeder en de verdediging van Willem Holleeder. Astrid is boos op de "verdachtmakingen" van advocaat Sander Janssen. Hij zou haar reputatie als advocaat in twijfel trekken. Astrid houdt een tirade. De rechtbankvoorzitter: "Mevrouw Holleeder, hallo? U gaat al in galop. Laten we dat nog even uitstellen. Uw reputatie als advocaat is bij de rechtbank onberispelijk. Dat ei heeft u gelegd."