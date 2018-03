Gemeente Eindhoven wil lokale vliegtaks, geld in leefbaarheidsfonds

De gemeente Eindhoven wil een vliegtaks invoeren. Reizigers die via Eindhoven Airport vliegen, zouden straks één euro extra per ticket moeten betalen. Het geld gaat in een fonds dat wordt gebruikt om de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren.

De vliegtaks is een initiatief van GroenLinks. De gemeenteraad stemde er deze week mee in en het college van burgemeesters en wethouders onderzoekt of de lokale belasting op vliegtickets per 1 januari kan worden ingevoerd. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, hangt af van de twee andere aandeelhouders van het vliegveld: de provincie Noord-Brabant en Schiphol Groep.

De gemeente moet de steun van deze partijen hebben. Rik Thijs, fractievoorzitter van GroenLinks in Eindhoven, zei in het NOS Radio 1 Journaal dat de verantwoordelijk wethouder nu met de vuist op tafel moet slaan om dat voor elkaar te krijgen. De luchthaven in Noord-Brabant is na Schiphol de grootste van Nederland.

Landelijke vliegtaks sneuvelde

Met de stap loopt Eindhoven vooruit op de plannen van het kabinet. In het regeerakkoord staat dat een vliegtaks eventueel in 2021 wordt ingevoerd. Een eerder experiment met een vliegtaks in 2008, eindigde al na een half jaar na protesten van de reisbranche. In 2013 wilde GroenLinks er opnieuw over praten, maar andere partijen zagen er toen niets in.

Gemeenten nemen steeds vaker het voortouw bij de aanpak van vervuilende economische activiteiten, schrijft de Volkskrant. Zo besloot deze week Maastricht om een milieuvignet in te voeren, zoals ook veel grote Duitse steden al hebben gedaan. De VVD is tegen de eenzijdige invoering van lokale maatregelen, omdat er onder meer vraagtekens zijn over de juridische haalbaarheid, maar bij veel gemeenten is volgens de krant het geduld met de Rijksoverheid op.

Thijs wil dat de vliegtaks van één euro op het vliegticket wordt vermeld. In het leefbaarheidsfonds zit nu 880.000 euro, maar de politicus zegt dat er niet werd nagedacht over het verder vullen van de pot.