Op de A67 bij Eindhoven is een tankwagen door de middenvangrail gereden. Daardoor is de weg in beide richtingen gesloten, meldt de ANWB.

De ravage is groot en de verwachting is dat het opruimen nog uren gaat duren. De tankwagen kwam uit de richting van Antwerpen en vervoerde mogelijk gevaarlijke stoffen. Vlak voor knooppunt De Hogt ging het mis.

Verkeer wordt geadviseerd om te rijden via Tilburg en Breda (A58 en E19).