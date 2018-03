Politie rolt drugs-postorderbedrijf op dark web op

De vier bleken in het verleden op op de darkwebsite Hansa Market drugs te hebben aangeboden onder de naam DougHeffernan. De illegale handelsplaats Hansa werd vorig jaar mei overgenomen door de politie, die de site een maand lang in de lucht hield om drugskopers en -verkopers op te sporen. DougHeffernan was een van de grootste aanbieders van onder meer cocaïne, xtc en mdma.

Nadat Hansa uit de lucht was gehaald, achterhaalde de politie de identiteit van de personen achter DougHeffernan. Maar omdat veel handelaren na de politieactie bang waren te worden ontdekt, verdween DougHeffernan met veel andere aanbieders van het dark web. De verdachten leken hun handel volgens de politie te hebben stilgelegd.

Na een aantal maanden doken er op de marktplaats Dream Market echter nieuwe aanbieders op. Ook die accounts zijn deze week dus door de politie opgerold.