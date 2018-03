Amerikaanse helikopter neergestort in Irak

In Irak is een Amerikaanse legerhelikopter neergestort. In het toestel zaten zeven mensen.

De helikopter stortte neer bij Qaim, dat in de provincie Anbar ligt bij de grens met Syriƫ. Anonieme functionarissen zeggen tegen persbureau Reuters dat er waarschijnlijk doden zijn gevallen. Vijandig vuur zou geen rol hebben gespeeld bij de crash.

Het Amerikaanse leger zegt dat er een reddingsoperatie is gestart om de zeven te vinden.

De Verenigde Staten hebben nog zo'n 5200 militairen in Irak. Ze zijn in de regio om de islamitische terreurgroep IS te bestrijden.