Wakker Emmen streed tegen windmolens, maar ze kwamen er toch

Annemarie Leeman woont pal achter de plek waar de windmolens komen. Vier jaar geleden stemde ze op Wakker Emmen. Ze is zwaar teleurgesteld: "Wat maak je me nou Van der Weide, dacht ik." Bij de supermarkt is ze aan het flyeren voor de lokale partij LEF! Het is een partij die doorgaat met de strijd tegen de windmolens. Ze staat op nummer vier en wil graag de gemeenteraad in.

Leeman: "Ik vind dat Wakker Emmen een hele grote broek aan had in 2014 en daarna eigenlijk op geen enkele manier woord gehouden heeft. Wij zijn ervan overtuigd dat er geen windmolens hoeven te komen in Emmen. Wij denken dat wij dat via de provincie alsnog kunnen overrulen. Volgend jaar zijn er Provinciale Statenverkiezingen en dan kunnen provinciale staten zich er nogmaals sterk voor maken."

Bij de supermarkt krijgt een man een poster overhandigd van LEF! "Nog steeds geen windmolens in Emmen", staat erop. De man is het ermee eens. Vier jaar geleden stemde ook hij op Wakker Emmen "Als de politiek op het pluche zit, dan vergeten ze beloftes. Als je als partij loopt te verkondigen: hier sta ik voor, dan mag je je standpunt weleens vasthouden." Annemarie Leeman belooft hem dat ze dat zal doen. "Ik heb volledig vertrouwen in jou", zegt hij en loopt met zijn boodschappen naar zijn auto.