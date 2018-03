'Er is een piek in levenslange celstraffen door nieuwe regels'

"Er is nu echt sprake van een piek", zegt Van Hattum, die al jaren zaken volgt waarin levenslange celstraffen zijn uitgedeeld. De toename is volgens haar het directe gevolg van de nieuwe regels van het kabinet en een uitspraak van de Hoge Raad in december. "Rechters voelen zich weer vrij om levenslang op te leggen."

De veranderingen

Dat is een periode anders geweest. Eind december besloot staatssecretaris Dijkhoff van Justitie de regels aan te passen, onder druk van rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Voor die tijd legden rechters liever geen levenslang meer op. Ze waren bang dat het vonnis in strijd was met het Europese mensenrechtenverdrag.

Volgens het verdrag is het onmenselijk om mensen op te sluiten zonder uitzicht op vrijlating. Ook in de zaak van de moordende broers R., wees de rechtbank hierop. De broers kregen in 2015 daarom elk 30 jaar cel.