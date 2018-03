Ilaf van 12 kan niet meer terug naar het huis met de oranje dakpannen

Een andere bezoeker van het centrum is de 13-jarige Tharaa. Ook zij tekent een tafereel uit het Syrië van voor de oorlog. Een gezellige familie met opa en oma erbij. Zelf heeft ze een feestelijke jurk aan. Haar vader, die met de rest van de familie, thuis op zijn dochter wacht, is trots op haar. Ze doet het goed op school, vertelt hij. "Ze is erg slim."

Maar hij is ook boos. Zijn onmacht om iets aan de situatie te veranderen, maakt hem razend. Niet te kunnen zorgen voor zijn familie, het voelt als een schande. Hij heeft soms een paar dagen werk in de maand, maar het is niet genoeg. De woonkamer waar hij zijn verhaal vertelt, is leeg.

Hij wil een deal maken. Hij wil best geïnterviewd worden, hij wil best op camera, maar dan moet de NOS er wel voor zorgen dat hij daarna naar Europa kan. Want teruggaan is geen optie, ook al wil zijn vrouw niets liever. Hij steunt het regime van Assad, maar vreest wraak van de strijdende oppositie. Zijn vader in Aleppo laat via een voice message op WhatsApp weten dat hij beter in Libanon kan blijven, in zijn thuisstad is geen toekomst meer.

Naar Europa kan Tharaa's vader niet. Naar Syrië durft hij niet terug. In Libanon heeft hij een leeg huis. Het interview ging niet door.