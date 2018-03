Tweede Kamer wil actie na flitsbenoeming Selmayr

Alle partijen in de Tweede Kamer vinden dat de benoeming van de nieuwe secretaris-generaal van de Europese Commissie Martin Selmayr de geloofwaardigheid van de EU schaadt.

Zij willen dat het kabinet bij de Europese Commissie aandringt op volledige medewerking aan het onderzoek naar de benoeming dat het Europees Parlement heeft aangekondigd. Ook moeten de benoemingsprocedures transparanter worden.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken vindt het terecht dat de benoeming wordt onderzocht, maar hij vindt het nog te vroeg om een oordeel uit te spreken. Ook wil hij voordat het onderzoek klaar is nog niets zeggen over toekomstige procedures.

Commotie

Selmayer werd benoemd zonder open sollicitatie en terwijl hij nog niet de juiste rang had om op deze functie te mogen solliciteren. In het Europees Parlement is boos gereageerd op de 'flitsbenoeming'. Eurocommissaris Timmermans zei vandaag tegen de NOS dat hij de commotie begrijpt, maar dat alles volgens de procedure is verlopen.

Als secretaris-generaal is Selmayr nu de hoogste ambtenaar binnen de Europese Commissie, het dagelijkse bestuur van de Europese Unie. Hij heeft de leiding over 30.000 medewerkers en hoeft alleen verantwoording af te leggen aan voorzitter Jean-Claude Juncker.