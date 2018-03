Minister fluit universiteit terug vanwege te hoog collegegeld

Minister Van Engelshoven van Onderwijs vindt dat de Erasmus Universiteit veel te veel collegegeld vraagt voor de masterstudie Bedrijfskunde in deeltijd. Een student had bij de Tweede Kamer geklaagd dat hij voor zijn deeltijdstudie in twee jaar 33.750 euro moet betalen. Het collegegeld voor de voltijdse opleiding is 2060 euro per jaar. Volgens de klager is de financiƫle toegankelijkheid van deeltijdopleidingen in het geding.

Het ministerie heeft de universiteit in Rotterdam om opheldering gevraagd. Het gaat om de masteropleiding Business Management, een volgens Van Engelshoven "regulier bekostigde opleiding".

Niet hoger dan 2060 euro

"Dat betekent dat het collegegeld voor deze deeltijdopleiding niet hoger mag zijn dan 2060 euro", schrijft de minister aan de Kamer. Voorwaarde is wel dat de betrokken student aan de toelatingseisen voldoet en nog niet eerder een masterstudie heeft afgerond.

Het ministerie heeft de universiteit te verstaan gegeven dat de instelling zich niet aan de wet houdt en dat dat ook is doorgegeven aan de Inspectie van het Onderwijs. Van Engelshoven schrijft dat later is gebleken dat de inspectie en DUO hierover al eerder contact hebben gehad met de universiteit. Ze wacht de bevindingen van de inspectie en de reactie van de universiteit af.