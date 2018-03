Schrijver distantieert zich van biografie Jos van Rey

De schrijver van de biografie over de veroordeelde Roermondse ex-wethouder Jos van Rey is niet gelukkig met een aantal passages in het boek. Het boek wordt morgen gepresenteerd, maar auteur André Vermeulen is daar zelf niet bij.

Vermeulen distantieert zich van het naschrift in het boek, waarin de ex-wethouder allerlei personen en instanties ervan langs geeft. Ook kan Vermeulen zich niet vinden in een complottheorie van Van Rey in de tekst.

"Na veel heen en weer gepraat is besloten dat Van Rey in het naschrift een tekst onder zijn eigen naam mocht toevoegen. Hij geeft hier en daar wel wat vegen uit de pan", vertelt Vermeulen aan de regionale omroep L1. Hij laat weten voor 95 procent achter de inhoud van het boek te staan.

Inval

Volgens Van Rey was de inval van de rijksrecherche in 2012 in zijn huis en in het Roermondse stadhuis het gevolg van een complot. In het boek zegt de oud-VVD'er dat gouverneur Theo Bovens (CDA) samen met de toenmalige procureur-generaal Annemarie Penn, nu burgemeester van Maastricht, de beslissing heeft genomen hem te laten vervolgen.

"Dat is precies zo'n ding waarin ik niet meega", aldus Vermeulen. "Ik heb het uiteindelijk zo opgeschreven dat het uit zijn koker komt en niet uit mijn koker. Ik had het niet erg gevonden als die passage niet in het boek had gestaan."

Onzin

Een woordvoerder van de burgemeester noemt deze beschuldigingen onzin. "Overigens was mevrouw Penn niet betrokken bij de zaak Van Rey. Een collega behandelde deze zaak", zegt de woordvoerder. Ook Bovens distantieert zich van deze passage in het boek: "Dit is volslagen nonsens; pure fictie."

Van Rey is niet bereikbaar voor een reactie.