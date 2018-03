Groot deel oppositie komt met wet tegen excessieve bankiersbeloningen

Zeven oppositiepartijen hebben samen een initiatiefwet ingediend die bankiersbeloningen aan banden moet leggen. GroenLinks, PVV, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus en Denk vinden dat grote banken bij een salarisverhoging toestemming moeten vragen aan de minister van Financiƫn.

Aanleiding was het plan van ING om het salaris van topman Hamers met 50 procent te verhogen. Dat leidde tot veel ophef en is daarom weer ingetrokken, tot opluchting van kabinet en Tweede Kamer.

GroenLinks-leider Klaver kondigde zondag, toen het plan nog niet was ingetrokken, aan dat hij een wetsvoorstel tegen excessieve bankiersbeloningen wilde indienen. Hij had het toen nog over een spoedwet om de salarisverhoging van Hamers tegen te houden.

Nu die van tafel is, zit er minder haast achter en is het een gewoon (initiatief-)wetsvoorstel geworden, dat door bijna de voltallige oppositie wordt gesteund. Alleen de SGP en Forum voor Democratie hebben het niet ondertekend.

'Too big to fall'

De initiatiefnemers willen ook dat de definitie van vaste beloningen bij banken wordt aangescherpt, zodat een "sluiproute" in de bestaande bonuswetgeving wordt afgesloten. "Het is dan niet langer mogelijk in de financiƫle sector om het vaste salaris met variabele bestanddelen, zoals aandelenpakketten, uit te keren."

Het wetsvoorstel gaat over zogeheten systeembanken. Dat zijn grote banken als ING en ABN Amro die essentieel zijn voor het functioneren van de economie en de maatschappij. Die banken zijn zogezegd "too big to fall".

Het ligt nu bij de Raad van State voor advies. Daarna buigt de Tweede Kamer zich erover. De ondertekenaars staan samen voor 69 van de 150 Kamerleden. Klaver zegt dat de oppositie in een week tijd heeft laten zien dat "we niet alleen verontwaardigd zijn, maar ook kunnen doorpakken als het nodig is".