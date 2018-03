Honderden banen weg bij Tata Steel Nederland

Bij Tata Steel Nederland in IJmuiden verdwijnen naar schatting zo'n 400 banen. Dat is het gevolg van de fusie met het Duitse ThyssenKrupp. Volgens vakbond FNV zullen er geen gedwongen ontslagen vallen en gaat de personeelsvermindering via natuurlijk verloop.

"We zijn nog in onderhandeling met de directie van Tata Steel, maar over de werkgelegenheid hebben we nu een akkoord", zegt FNV-bestuurder In 't Veld. "Er bestond grote onrust onder het personeel, maar we hebben nu wat we wilden. Geen gedwongen ontslagen én de toezegging dat iedereen die dat wil tot 2026 zijn baan behoudt."

Volwaardige productielocatie

Tata Steel kondigde in september de fusie met het Duitse staalbedrijf aan. In Nederland telt het staalbedrijf ruim 9000 werknemers. Eerder werd al duidelijk dat Tata Steel Nederland blijft bestaan als volwaardige productielocatie. Er worden geen onderdelen opgeheven of overgeplaatst.

Ook komt in IJmuiden het hoofdkantoor van de onderzoeksafdeling van het nieuwe fusiebedrijf. Verder blijft de huidige bestuursstructuur van Tata Steel Nederland intact. Eerder was al toegezegd dat het hoofdkantoor van de joint-venture in Amsterdam komt te staan.

Vakbond FNV verwacht volgende week ook een akkoord te bereiken over de laatste losse eindjes. "Dat gaat bijvoorbeeld over het ondernemingsplan van het nieuwe bedrijf", zegt FNV-bestuurder In 't Veld. "Maar daar gaan we denk ik wel uitkomen." Later dit jaar moet de fusie dan zijn beslag krijgen.