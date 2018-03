Bijleveld voor het eerst naar missie Mali

Minister Bijleveld van Defensie heeft voor het eerst de Nederlandse missie in Mali bezocht. Zo'n 250 Nederlandse militairen doen mee aan de VN-missie Minusma, die de veiligheid en stabiliteit in het land moet herstellen.

De Nederlanders voeren verkenningen uit en ze verzamelen inlichtingen. Bijleveld zei dat Mali voorlopig niet zonder de VN kan, de VN niet zonder Minusma en de missie niet zonder Nederlandse hulp.

Multinational

Ze sprak van een "multinational in oorlogsgebied en een wereldbedrijf dat ondanks de hitte, het woestijnzand en de ingewikkelde logistiek niet alleen draait en functioneert, maar ook nog eens winst boekt".

De minister, die werd vergezeld door Commandant der Strijdkrachten Bauer, bezocht ook het Togolese veldhospitaal in Kidal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid leverde vorig jaar september in een rapport over de dood van twee Nederlandse militairen ernstige kritiek op de zorg in dat hospitaal en op de veiligheid van de munitie.

Hennis

In de nasleep van het rapport trad de toenmalige minister Hennis af. Naar aanleiding van het rapport keek Defensie nog eens kritisch naar de voorzieningen in het hospitaal.

De minister zei tijdens haar bezoek dat Togolese artsen en Nederlandse militairen naar tevredenheid samenwerken om de procedures en samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Bijleveld en Bauer zagen ook hoe oude munitie werd bekeken en ontmanteld.