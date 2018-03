Van Mijn Partij tot Ieders Belang: de opmerkelijkste partijnamen

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week doen naast de dertien landelijke politieke partijen 948 andere unieke partijen mee, voor het overgrote deel puur lokaal. Dat blijkt uit een analyse van de NOS van alle kandidatenlijsten. Onder die 948 - van Aalst Waalre Belang tot de Zwijndrechtse Plus Partij - zitten tal van partijen met opmerkelijke namen.

Eerst even de traditionele namen. Dat het gaat om gemeentepolitiek wordt uitgedrukt door de 78 partijen die het woord lokaal of lokale in hun naam dragen. Maar zij leggen het af tegen de 185 partijen die verwijzen naar het belang dat ze dienen. Lokaal Belang Lingewaard combineert dat dan weer handig. Ook progressief wordt vaak gebruikt (35x), net als leefbaar (32x) en samen (26x).

Voetbalclubs

Verschillende partijen geven in hun naam vrij precies aan welke kiezers ze voor ogen hebben: ouderenpartijen zijn er natuurlijk veel, maar in Wormerland zijn ze specifieker met de Partij voor Ouderen en Veiligheid. In Oirschot doet de partij De Gewone Man mee en in Almelo de Minimapartij. Verder is er ook een partij voor Ieders Belang (Nieuwegein). De Partij voor Iedereen mikt op, nou ja, iedereen. En wie het in Midden-Delfland niet meer weet, kan altijd nog stemmen op Mijn Partij.

Sommige partijen zouden, gelet op hun naam, zo kunnen meedraaien in de voetbalcompetitie. Wat te denken van Ameland '82, Breda '97 en Forza De Bilt? Maar ook Trefzeker Hapert, TOP, DOS en DSV (Door Samenwerking Vooruit) zouden niet misstaan in de hoofdklasse zondagamateurs.

Mysterieus

Sommige namen zijn nogal mysterieus, vooral in Amsterdam. Daar kun je stemmen op U-Buntu Connected Front, dat streeft naar een samenleving gebaseerd op het ubuntuïsme, een humanistische filosofie uit Zuid-Afrika. Carryonthemove is een eenvrouwspartij van Caroll Sastro, die zich inzet voor betere toegankelijkheid voor gehandicapten. In de hoofdstad doet ook, juist met een kraakheldere missie, de Anti-scooterpartij mee.

Er zijn ook mysterieuze afkortingen: W70 en D80 klinken als namen van visserijkotters. CKenG is geen chemische verbinding, maar staat voor Castricum Kern(en) Gezond, een partij die "duidelijk zegt wat ze wil", aldus de website. Bij B06 denk je mogelijk aan een geheim agent, maar het is een partij die zich baseert op het Plakkaat van Verlatinghe uit 1581.

Nostalgie?

Gekende afkortingen zijn er ook: CPB staat normaal gesproken voor Centraal Planbureau, maar in deze context is de Christelijke Partij Burgerbelangen uit Steenwijkerland bedoeld. AUB en SVP zijn in het dagelijks gebruik beleefdheidsvormen, nu betreft het Ambacht Uw Belang en Spakenburgse Vrijheids Partij. Een andere opmerkelijke afkorting komt voor rekening van BBB-NDB, een fusiepartij van de bloedgroepen Burger Belangen Beek en Nieuwe Democraten Beek.

Er zijn ook partijnamen die nostalgisch klinken. In Maasgouw opereert Nieuw Links en in Geertruidenberg doet Keerpunt '74 denken aan een voormalig akkoord tussen werkgevers en werknemers. Hilversum 1 refereert aan een lang geleden verdwenen radiozender. En zestien jaar na zijn dood doet de Lijst Pim Fortuyn in Eindhoven nog altijd mee.

DNA

Sommige partijnamen klinken als een reclamekreet (Buitengewoon Ongewoon, Helder Onafhankelijk, Ronduit Open, Healthy Earth), een fototentoonstelling (Steenbergen in Beeld) of een kreet uit een stripverhaal (BAMM). In Meerssen doet Het Origineel mee, in Texel Alternatief. En wat te denken van De Jonge Honden, Morgen!, Evenwicht of de 'Naamloze partij met als eerste kandidaat Sagu.M'?

Tenslotte de DNA Partij in Sittard-Geleen: je zou denken dat DNA staat voor Democratische Nieuwe Actie of iets dergelijks. Niets is minder waar: het is afgeleid van desoxyribonucleïnezuur, de chemische drager van erfelijk materiaal, gewoon dna dus.