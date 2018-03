Hoe wordt Amsterdam energieneutraal?

Om dit alles ook echt voor elkaar te krijgen, is de financiering van het grootste belang, zegt Van den Dobbelsteen. Want als niet duidelijk is wie dit gaat betalen, zal het draagvlak onder burgers mogelijk onvoldoende zijn.

Kosten

"Het kan waarschijnlijk bijna overal kostenneutraal", zegt hij. "En de maatregelen zijn binnen tien jaar terug te verdienen. Maar er moeten wel mogelijkheden van 'voorfinanciering' komen." Dat betekent dat mensen aan energiekosten hetzelfde blijven betalen als nu, maar dit geld wordt gebruikt om de maatregelen terug te betalen.

De kosten worden dan eerst gedragen door bijvoorbeeld energiebedrijven of pensioenfondsen. Gemeenten zullen daarmee in overleg moeten treden, om dit soort financieringsmodellen te ontwikkelen, zegt Van den Dobbelsteen.

Hierbij gaat het om particuliere woningen. Als het gaat om de huursector, is de medewerking van woningcorporaties een vereiste. Ook daarbij is het creƫren van draagvlak belangrijk. Want zij zullen miljoenen moeten investeren in het aardgasvrij krijgen van hun woningbezit.

Aardgasvrij

Amsterdam is koploper in Nederland als het gaat om het aardgasvrij maken van woningen. Voor de komende jaren heeft de stad 30.000 huurwoningen in het vizier die versneld van het aardgas af moeten. Maar de woningcorporaties zijn nog niet allemaal overtuigd van de noodzaak.

"Niet alle corporaties willen meewerken, laat ik daar eerlijk over zijn", zegt de Amsterdamse wethouder Choho. "Maar er zijn ook corporaties die de uitdaging zien en wel meedoen." Tegen de corporaties die het niet zien zitten, wil Choho benadrukken dat er geen weg meer terug is.

"Iedereen die denkt dat dit wel langs zijn voordeur voorbij zal gaan, roep ik op om te beginnen met na te denken hoe je van het aardgas af kunt. De gedachte dat je aardgas nog kunt houden als duurzame toekomstige oplossing, daar geloof ik niet in. We moeten naar een andere manier om onze huizen te verwarmen en tegelijk kijken hoe we kunnen besparen."