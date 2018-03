Ravage in Wormerveer door op hol geslagen Tesla

Een op hol geslagen Tesla heeft een ravage veroorzaakt in Wormerveer. Bij het ongeluk met de elektrische auto waren een andere wagen, een fietser en een scooterrijder betrokken. Volgens de politie lag het aan een technisch mankement.

De auto sloeg vanmiddag op hol bij een schoolplein van een basisschool, meldt NH Nieuws. Door een technisch mankement deed de wagen niet meer wat de bestuurder wilde, zegt de politie. Niet bekendgemaakt is of de Tesla op de automatische piloot reed.

Bij het ongeluk viel een gewonde. Het slachtoffer is behandeld door ambulancemedewerkers. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend.