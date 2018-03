Google steekt half miljard in uitbreiding datacenter Eemshaven

Het datacenter van Google in de Eemshaven wordt uitgebreid. Het bedrijf investeert 500 miljoen euro. Het gebouw in de Eemshaven staat vol servers voor YouTube-filmpjes, Google Maps en Gmail, schrijft RTV Noord.

Google opende zijn deuren in de Eemshaven in december 2016. In het datacenter werken 250 mensen. Volgens Google heeft het bedrijf sinds de bouw een bijdrage van 800 miljoen euro aan het bruto binnenlands product van Nederland geleverd.

Volgens het informatie- en advertentiebedrijf wordt er extra geïnvesteerd om aan de toenemende vraag van consumenten en bedrijven te voldoen. Google wil niet uitleggen waar de extra miljoenen precies in gaan zitten.

Vol lof

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat spreekt vol lof over de investering van het bedrijf. "Dit toont aan dat Groningen internationale techbedrijven veel te bieden heeft, zoals hernieuwbare energie, goed geschoold personeel en uitstekende ICT-verbindingen."

Wiebes stelt dat Google ook veel te bieden heeft aan Groningen. "Zoals werkgelegenheid, inkomsten voor lokale toeleveranciers, investeringen in natuurprojecten en een programmeer-programma voor de jeugd." De minister is ervan overtuigd dat iedereen in Groningen van de samenwerking profiteert.