'Q-koortspatiënten zijn enig perspectief weer kwijt'

"Ik was vel over been, in korte tijd 30 kilo afgevallen", zegt André Zoetman. "Het interesseerde me eigenlijk allemaal niets meer. Het liefst lag ik in bed en werd ik met rust gelaten."

Zoetman heeft chronische Q-koorts. In april 2015 deed hij zijn verhaal aan Nieuwsuur. Hij vertelde over hoe hij in 2009 met een longontsteking in het ziekenhuis belandde en artsen er vervolgens zes jaar over deden om de juiste diagnose te stellen. "De specialist vertelde mij dat het net op tijd was. Anders was ik overleden."

Een lang behandeltraject volgde, vertelt hij nu. Hij zat twee jaar aan de zware antibiotica. "Het gaf enige verbetering. Ik vergelijk het altijd met een griep: ik ging van een zeer heftige griep naar een wat lichter grieperig gevoel." Wat bleef, was de vermoeidheid. "Die gaat niet weg."