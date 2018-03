Stroomstoring in Leiden en omstreken

Plaatsen in Zuid-Holland hebben last van een stroomstoring, meldt Liander. Onder meer delen van Wassenaar, Sassenheim, Leiden, Warmond en Roelofarendsveen worden getroffen. Het is niet duidelijk hoeveel huishoudens er last van hebben.

Ook het LUMC in Leiden is getroffen door de stroomstoring. Voor essentiƫle onderdelen heeft het ziekenhuis een noodstroomvoorziening.

Verschillende mensen melden op Twitter dat de stroom het inmiddels weer doet. Volgens de netbeheerder is de verwachte eindtijd van de storing 15.45 uur.