Europarlement stemt voor medicijnagentschap in Amsterdam

Het Europees Parlement heeft de verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) van Londen naar Amsterdam goedgekeurd. Het parlement stemde met een grote meerderheid voor: 507 tegen 112.

Daarmee is de komst van het medicijnagentschap zo goed als zeker. Wel stelt het parlement als voorwaarde dat de autoriteiten elk kwartaal rapporteren over de voortgang van de bouw van het nieuwe kantoor aan de Zuidas.

Het EMA moet uit Londen vertrekken vanwege de brexit. Amsterdam werd door de EU-regeringsleiders gekozen als nieuwe uitvalsbasis. Italië wilde het bureau ook graag huisvesten.

Italië, dat ook in de race was, verzet zich tegen de verhuizing naar Nederland, omdat het daardoor veel inkomsten misloopt. Het EMA heeft namelijk 900 medewerkers en een begroting van meer dan 300 miljoen euro.

Loting

De Italiaanse regering en de stad Milaan vechten het besluit van de EU-regeringsleiders aan bij het Europees Hof van Justitie. Ze willen dat het hof de toewijzing aan Amsterdam nietig verklaart vanwege de gevolgde procedure. Die eindigde in een loting tussen Milaan en Amsterdam. Er is nog geen datum bekend voor de uitspraak.

Een doorn in het oog van enkele Italiaanse politici is dat de 900 medewerkers zich eerst tijdelijk moeten vestigen in een volgens hen te klein gebouw bij station Sloterdijk. Het definitieve EMA-gebouw is naar verwachting pas in november 2019 klaar, terwijl de medewerkers al in maart verhuizen. Een delegatie Europarlementariërs bezocht vorige maand Amsterdam om te kijken of Nederland wel geschikt is.

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik van het CDA waarschuwt dat de Italianen opnieuw in actie zullen komen als de bouw vertraging oploopt. De bouwers kunnen volgens haar absoluut geen vakantie vieren in de zomer. "Geen vakantie voor de aannemer!", twittert ze.