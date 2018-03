Meer dan 3000 mensen vluchten uit Oost-Ghouta

Meer dan 3000 mensen zijn gevlucht uit de rebellenenclave Oost-Ghouta naar gebied dat in handen is van de Syrische overheid. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten is het de grootste groep die uit het gebied is gevlucht sinds de start van het offensief.

Het Syrische leger begon drie weken geleden met het heroveren van de enclave. Sindsdien zijn er meer dan 1200 mensen omgekomen.

Volgens schattingen zitten er nog 400.000 burgers vast in Oost-Ghouta, dat door het legeroffensief in drie delen uiteen is gevallen. Steden zoals Douma en Harasta zijn afgesneden van de rest van de enclave.

Luchtaanvallen

Russische en Syrische troepen hebben zware luchtaanvallen uitgevoerd op Oost-Ghouta. Ook burgers die het gebied probeerden te ontvluchten, waren doelwit. Door de aanhoudende bombardementen konden hulpverleners de steden niet bereiken.

Volgens een media-activist in het gebied, de burgerverzetsbeweging Witte Helmen en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten worden er door Russische vliegtuigen brandbommen afgegooid. Het vuur dat zo ontstaat verspreidt zich snel en volgens ooggetuigen wordt Oost-Ghouta tot de grond toe afgebrand.

De Russen en Syriƫrs zeggen dat zij alleen aanvallen uitvoeren op militanten. Zij beschuldigen de rebellen ervan dat ze burgers gebruiken als menselijk schild.

Nieuw hulpkonvooi

Ondanks de luchtaanvallen is het Rode Kruis erin geslaagd hulpgoederen te leveren aan duizenden burgers in het noordelijke deel van Oost-Ghouta. Het Rode Kruis werkt samen met de Rode Halve Maan en de Verenigde Naties. Het hulpkonvooi van 25 vrachtwagens bereikte de stad Douma, waar de meeste mensen in de regio wonen.

Het konvooi bracht 340 ton levensmiddelen, waarvan ongeveer 2600 mensen een maand kunnen leven. Eerder in de week mislukten pogingen om hulpgoederen te leveren vanwege de zware aanvallen. Hulpverleners werden daardoor gedwongen binnen te schuilen.