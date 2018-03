SGP wil snel actie tegen zelfmoordpoeder na dood jonge vrouw

De SGP wil dat het kabinet onmiddellijk actie onderneemt tegen de verkoop van 'zelfmoordpoeder'. De naam van het poeder gaat rond op internet, nadat de Coöperatie Laatste Wil (CLW) in september bekendmaakte een nieuw middel te hebben gevonden voor een 'humane', zelfgekozen dood.

De SGP heeft vragen gesteld naar aanleiding van de dood, vorige maand, van de 19-jarige Ximena. Ze kocht het middel voor anderhalve euro via internet. Haar ouders zijn boos dat hun dochter zo makkelijk aan het poeder kon komen.

'Levenseindeterroristen'

Ze deden in verschillende media een oproep aan de politiek om het middel te verbieden. De mensen van 'Laatste Wil' betitelen ze als 'levenseindeterroristen'. SGP-fractievoorzitter Van der Staaij sluit zich bij de ouders aan.

"Ik vind het uiterst verdrietig dat er al zo lang zorgen geuit worden over de beschikbaarheid van het zelfmoordpoeder, maar dat het allemaal bij politieke woorden blijft", zegt hij.

Toenmalig minister Blok zag vorig jaar geen reden om in te grijpen. Hij zei toen wel dat leveranciers aan klanten moeten vragen waar ze het middel voor gaan gebruiken, en dat ze bij twijfel niet moeten leveren.

Nooit openbaar

SGP-leider Van der Staaij wil dat het kabinet "met de grootste urgentie" de verkoop van het middel aan particulieren verbiedt. De CLW moet zo snel mogelijk worden vervolgd en verboden.

'Laatste Wil' ontkent dat de organisatie aanzet tot of helpt bij zelfdoding. De naam van het middel is door 'Laatste Wil' nooit openbaar gemaakt. Maar de vraag naar het poeder dat Ximena gebruikte, is de laatste tijd wel enorm gestegen.