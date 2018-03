Youtuber (20) die vriend per ongeluk doodschoot moet cel in

Een vrouw in de Verenigde Staten die haar vriend per ongeluk doodschoot als YouTube-stunt moet de cel in. De 20-jarige youtuber Monalisa Perez schoot vorig jaar met een pistool op haar vriend, die een encyclopedie voor zijn borstkas hield. Het boek moest de kogel opvangen, maar die ging er dwars doorheen en doodde hem.

Perez is nu schuldig bevonden aan doodslag: ze krijgt een celstraf van een half jaar en mag nooit meer een vuurwapen bezitten. Van de 180 dagen mag ze 90 dagen in huisarrest uitzitten.

Kind als toeschouwer

Het stel hoopte dat het filmpje populair zou worden op YouTube. Ze namen het op in aanwezigheid van 30 toeschouwers, onder wie hun 3-jarige kind.

De straf is niet zo hoog als normaal omdat de rechter oordeelt dat de vriend de stunt had bedacht. "Deze dwaze stunt is bedacht, gepland en uitgevoerd door hem. Zij vertrouwde op zijn belofte dat het veilig was."