Podcast #DeDag: Zijn Rusland en het Verenigd Koninkrijk terug in 1971?

De relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland is na de aanval op een dubbelspion in Londen op zijn zachtst gezegd bekoeld. Het doet veel mensen denken aan de Koude Oorlog, want toen gebeurde er iets soortgelijks.

Op 25 september 1971 stuurde Londen negentig Russische diplomaten weg. NOS-correspondent Tim de Wit neemt ons in De Dag mee terug naar de jaren 70.

"De Russische ambassade was toen tien keer zo groot. De Britten hadden al langer het vermoeden dat daar niet alleen keurige diplomaten zaten. Er waren ook dubbelspionnen dus zo werd vastgesteld dat daar enorm gespioneerd werd."

De ruzie die nu speelt, kan volgens De Wit best vergeleken worden met Koude Oorlog-taferelen. "Die term gebruiken mensen hier in Londen ook. Wat we nu zien, is dezelfde spierballentaal. En de Russen die weer heer en meester zijn in vertragingstechnieken om niets uit te hoeven leggen."