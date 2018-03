Republikeinen overwegen hertelling in 'hun' Pennsylvania

De Republikeinse partij in de VS overweegt een hertelling in een kiesdistrict in Pennsylvania, waar gisteren de Democraat Conor Lamb de overwinning opeiste. Persbureau AP schrijft dat het verschil volgens de laatste onofficiƫle cijfers 627 stemmen in het voordeel van Lamb is.

Bij verschillen die zo klein zijn, mag om een hertelling gevraagd worden. Sowieso moeten er nog 375 stemmen geteld worden.

Dat een Democraat de tussentijdse verkiezingen in Zuidwest-Pennsylvania voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden lijkt te winnen, is een verrassing. Bij de presidentsverkiezingen boekte Donald Trump in het conservatieve district een zeer ruime overwinning.

'Conor klinkt als een Republikein'

Trump heeft afgelopen weekend nog campagne gevoerd om de Republikeinse kandidaat Rick Saccone aan de winst te helpen. In een eerste reactie heeft Trump gezegd dat de Democraat Lamb een slimme campagne heeft gevoerd. "Hij heeft heel aardige dingen over mij gezegd. Ik zei: Is hij een Republikein? Hij klinkt als een Republikein."

Ook voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan probeert vreugde onder de Democraten te temperen. Hij spreekt van een strijd tussen twee conservatieven in Pennsylvania. Lamb is tegen abortus, tegen strengere regels voor de verkoop van wapens en heeft openlijk afstand genomen van de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi.