Duitse ambulance tientallen keren uitgerukt in Achterhoek

De Duitse ambulance in Isselburg is in een halfjaar tijd ruim 50 keer uitgerukt om Nederlanders in nood te helpen. Dat blijkt uit de evaluatie van het project Spoedhulp zonder Grenzen.

In de Oost-Achterhoek kan een ambulance vanaf de Duitse kant van de grens soms sneller bij een noodgeval zijn. Vanaf het tweede kwartaal 2017 werkten bij wijze van proef Duitse Notfallsanitäter in Nederland, schrijft Omroep Gelderland.

De Duitse ambulancebroeders zijn de afgelopen periode uitgerukt in onder meer Dinxperlo en Aalten, maar ook in 's-Heerenberg en Silvolde. Vooral in Dinxperlo waren de afgelopen jaren grote problemen. Dat lijkt door dit project grotendeels opgelost.

'Net als tanken'

"Natuurlijk zijn er verschillen in spraak en cultuur, maar het gaat hier om het redden van mensenlevens," zegt Cees Schenkeveld van het Bureau Acute Zorg Euregio.

"Patiënten verwachten gewoon de beste zorg. Of er nou een Duitser of een Nederlander komt helpen dat moet niet uitmaken. Het moet net zo gewoon worden als tanken in Duitsland. Of het kopen van koffie in Nederland."

Mensen in Nederland die hulp nodig hebben, bellen naar 112. De meldkamer kijkt welke ambulance het snelst ter plaatse kan zijn. De aanrijtijd vanuit Isselburg is ongeveer 6 à 7 minuten. In Nederland staat de ambulance in Varsseveld en de aanrijtijd is dan vaak 13 à 14 minuten.

De Duitse ambulancebroeders in Duitsland hebben een intensieve training gevolgd en een speciaal certificaat gehaald om in Nederland te mogen helpen. Ze evalueren geregeld met de Nederlanders.

Hartaanval universeel

Ambulancebroeder Hermann Thomas: "Soms zijn er spraakverschillen en verschillen in gewoonten. Maar als iemand naar z'n hart grijpt in Nederland dan is dat niet anders dan wanneer een Duitser dat doet. Wij weten wat we dan moeten doen."

De Inspectiedienst voor de gezondheidszorg volgt het project op de voet. Als het experiment slaagt en de werkwijze definitief zou worden, wordt de Duitse ambulance een soort van onderaannemer van de Nederlandse ambulancedienst.

In februari was er nog een gezamenlijke oefening.