Kabinet trekt 130 miljoen extra uit voor Rotterdam-Zuid

Het kabinet steekt 130 miljoen euro extra in Rotterdam-Zuid. Dat hebben de ministers Schouten en Ollongren in Rotterdam bekendgemaakt. Het extra geld is bestemd voor het verbeteren van woningen, het wegwerken van de achterstanden in het onderwijs en om meer mensen aan het werk te helpen.

In het regeerakkoord werd al gemeld dat het kabinet in totaal 900 miljoen extra uittrekt voor regionale knelpunten. Behalve Rotterdam-Zuid krijgen ook Zeeland, Eindhoven en de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geld uit het potje. De hoogte van het bedrag voor Rotterdam-Zuid was nog niet bekend.

Het gaat beter met Rotterdam, maar de achterstandswijken op de linker Maasoever lijken daar nog niet van te profiteren. In een aantal wijken op zuid bestaat het woningaanbod vooral uit goedkope huurhuizen en is er veel werkloosheid en armoede.

Wim Deetman en Jan Mans stelden in 2010 in een advies aan toenmalig minister Eberhard van der Laan dat de sociaaleconomische problemen op de linker Maasoever "on-Nederlands" zijn. Daarop ontstond het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Daarin werken het Rijk, de gemeente, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministeriesamen om de achterstanden in Rotterdam-Zuid aan te pakken.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft tijdens de formatie in Den Haag bij de coalitiepartijen flink gelobbyd voor extra geld voor Rotterdam-Zuid. Een deel van het geld zal gebruikt worden voor sloop en nieuwbouw.