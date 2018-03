'Criminelen knippen enkelband steeds vaker door'

Criminelen en verdachten knippen steeds vaker hun enkelband door, meldt De Telegraaf. In 2017 namen 63 mensen zo de benen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor.

De Telegraaf heeft hier zelf onderzoek naar gedaan en gegevens opgevraagd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zeker drie criminelen die vorig jaar aan het elektronisch toezicht ontsnapten, zijn volgens de krant nog altijd spoorloos.

Meldkamer

Vorig jaar publiceerde de krant voor het eerst cijfers over de 'doorknippers'. Daarna kwam er vanuit de Tweede Kamer veel kritiek op het systeem en is een steviger enkelband ontwikkeld, die in zware risicogevallen wordt gebruikt. Als de drager deze band afdoet of eraan rommelt, wordt een meldkamer gealarmeerd.

Kamerleden reageren in De Telegraaf opnieuw onthutst op de cijfers. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg wil een debat over de kwestie. "Misdadigers trekken een lange neus naar justitie en naar de slachtoffers en dat moet afgelopen zijn. Een enkelband past niet bij zware misdaden en het saboteren moet verstrekkende gevolgen hebben."

Het ministerie benadrukt dat het dragen van een enkelband in 98 procent van de 2850 gevallen goed gaat.