Opvallend gezond koraal ontdekt bij Saba

Onderzoekers van de universiteit in Wageningen hebben bij Saba een tot nu toe onbekend groot koraalrif ontdekt. Dat verkeert in een opvallend goede staat. De Sababank ligt ten zuiden van de Nederlandse eilanden Saba en Sint Eustatius in de Caribische Zee.

"Eindelijk positief nieuws", zegt onderzoeker en ecoloog Erik Meesters. Hij leidde de expeditie naar de Sababank. "We zijn eigenlijk alleen maar gewend dat het koraal achteruit gaat. Deze vondst is dus heel bijzonder."

Supergezond

Grote richels begroeid met zachte en harde koralen vertonen volgens Meesters een schoonheid die doet denken aan de koraalriffen van 50 jaar geleden toen het verbleken van koralen door te warm zeewater nog niet bestond. "De koralen hebben geen enkele vorm van beschadiging en zien er supergezond uit. Dit geeft ons weer wat hoop dat er misschien meer van zulke gebieden zijn waar koralen het nog steeds goed doen."

Het ontdekte rif is ruim tien kilometer lang en een kilometer breed. "We troffen koraal aan tot op een diepte van 107 meter", zegt Meesters. We dachten dat we de Sababank wel kenden, maar we weten ook dat grote stukken nog nooit zijn onderzocht." De Sababank is twee keer zo groot als de provincie Utrecht.