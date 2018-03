'Vertrek van Filipijnen uit Internationaal Strafhof zou aderlating zijn'

Naast vervolgen en berechten is het een taak van het strafhof om mensen ervan te weerhouden om misdrijven te plegen. In het geval van de Filipijnen zou dat tweede volgens Thijs Bouwknegt een reden kunnen zijn geweest om een voorlopig onderzoek te starten. "Zo van: 'we kijken, dus pas op', in de hoop dat Duterte minder misdrijven zal plegen. Of die naming and shaming helpt, is natuurlijk de vraag."

Mocht het in de Filipijnen na dit voorlopige onderzoek tot een echt strafrechtelijk onderzoek komen, dan kan een arrestatiebevel tegen Duterte worden uitgevaardigd. Dus in theorie beperkt dit zijn ruimte om vrij te reizen. Lingsma: "Hij zal dan steeds eerst bij het land waar hij naartoe wil reizen, checken of die van plan zijn hem uit te leveren of niet. Hij zal er alles aan doen om uit de handen van het strafhof te blijven."