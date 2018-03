Fractiemedewerker GroenLinks ontslagen na seksueel wangedrag

GroenLinks heeft een fractiemedewerker ontslagen die na het kerstdiner van de fractie een stagiair tegen haar zin heeft gezoend en betast.

Uit de uitspraak van de kantonrechter blijkt dat de man na het kerstdiner met een aantal collega's en de stagiair naar een café is gegaan. Op het moment dat de stagiair naar huis wilde gaan, kwam ze tot de ontdekking dat er geen treinen meer reden. De medewerker bood haar aan om bij hem te overnachten. Onderweg naar huis heeft hij haar meerdere malen gezoend en geprobeerd te betasten, ook al gaf de stagiair aan dat ze daar niet van gediend was.

Vervolgens liet de man de stagiair volgens een e-mail van de partij midden in de nacht in Den Haag aan haar lot over, terwijl hij wist dat ze niet meer naar huis kon en ook haar tas was kwijtgeraakt. De stagiair had nog wel een telefoon en meldde het incident dezelfde nacht nog bij haar stagebegeleider.

'Ik wil alleen jou'

In een mail aan de fractiemedewerker schrijft GroenLinks "Toen je al weg was heeft de vrouw je nog een app gestuurd met de vraag of 'je echt van plan was haar in de steek te laten'. Waarop jij geantwoord hebt met teksten als 'ik wil alleen jou, ik wil je nu'." De partij neemt het de man zeer kwalijk dat hij de stagiair aan haar lot overliet

In een gesprek met de partij gaf de medewerker de volgende dag toe dat hij grensoverschrijdend gedrag had getoond en toonde hij berouw. Hij kreeg daarop een tweede kans.