Luchtvaarttak Koninklijke Ten Cate verkocht aan Japans bedrijf

De lucht- en ruimtevaartdivisie van Koninklijke Ten Cate gaat over in buitenlandse handen. Het Japanse chemiebedrijf Toray betaalt 930 miljoen euro voor de overname. De divisie Ten Cate Advanced Composites (TCAC) produceert vooral materialen voor de luchtvaart en voor in communicatiemiddelen.

Volgens beide partijen was de overname nodig om verder te kunnen groeien. "De lucht- en ruimtevaartindustrie gaat een nieuwe groeifase in, grote investeringen zijn vereist voor blijvende duurzame groei in deze markt", aldus topman Jan Albers van Koninklijke Ten Cate in een reactie. Hij zei eerder in het Financieele Dagblad dat grote investeringen nodig zijn omdat vliegtuigbouwers steeds meer gebruik willen maken van lichtgewicht materialen.

Baan

Bij het verkochte onderdeel van Ten Cate werken wereldwijd zo'n 750 mensen en die behouden allemaal hun baan. Ook het huidige management van TCAC mag verder gaan op de ingeslagen koers en zal niet worden gewijzigd, laat Ten Cate weten.

Beide bedrijven werken al jaren samen en kennen elkaar goed. TCAC verzekert zich met de aansluiting bij Toray van de toegang tot gespecificeerde koolstofvezels. Voor Toray is de overname belangrijk vanwege hoogwaardige composietmaterialen waar TCAC sterk in is.

Een groep investeerders haalde Ten Cate drie jaar geleden van de beurs. De afspraak was toen dat het bedrijf minstens drie jaar intact zou blijven. Nu lijkt een begin gemaakt met de verkoop van onderdelen.