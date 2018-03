BN'ers leggen ziel bloot in nieuw tv-programma The Therapist

In de eerste aflevering, die morgen om 20.30 uur wordt uitgezonden door Viceland, spreekt Helberg met Sylvana Simons. De lijsttrekker van politieke partij Bij1 zegt te worstelen met de beeldvorming die over haar bestaat: "Ik ben ontzettend benieuwd hoe jij zou duiden dat ik me mezelf als emotioneel wezen ervaar, terwijl veel mensen mij als harde vrouw zien."

Volgens Helberg hebben veel mensen last van een verschil tussen hun zelfbeeld en het beeld dat anderen van hen hebben. "Een van de zaken waar mensen steeds mee te maken hebben is het oordeel. Het stoort ons dat we niet perfect kunnen zijn. Het oordeel over jezelf kan je ongelukkig en ziek maken. Ik vind het prettig om te laten zien dat je leven lichter kan worden door het bezoek aan een therapeut."

Na Sylvana Simons komen ook rappers Fresku en Lange Frans bij Helberg langs.

Zomergast

Helberg weet zelf overigens hoe het is om jezelf op televisie bloot te geven; hij was vorig jaar te gast in tv-programma Zomergasten. De intieme setting van The Therapist dwingt de therapeut opnieuw zichzelf te laten zien.

"Ik stel me zelf kwetsbaar op in het programma. Door als psychiater naar buiten te treden zet ik de stap om veel meer van mezelf te laten zien. Het kan zijn dat collega's denken: waarom doet hij dat nou?"

Toch is hij tevreden met het resultaat. "Het is spannend om jezelf terug te zien. Maar dat ik als kijker mezelf kon losmaken van de therapeut om te kijken naar het proces, vind ik heel mooi. De psychiater moet niet alleen in de spreekkamer blijven, maar zijn vak maatschappelijk maken."