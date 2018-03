Nederland steunt VK in onderzoek naar gifaanval, maar wijst geen dader aan

Nederland heeft nog eens herhaald dat het de zenuwgasaanval in Salisbury veroordeelt, maar het kabinet wil geen uitspraken doen over wie de daders zijn en waar ze vandaan komen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Blok van Buitenlandse Zaken: "Elke inzet van chemische wapens is verwerpelijk. Onschuldige burgers zijn willens en wetens blootgesteld aan wat een groot gevaar kan vormen voor de volksgezondheid."

Volgens de minister kan geen enkele soevereine staat een dergelijke aanslag op zijn grondgebied tolereren. "Met het gebruik van een gifstof is bovendien een internationale norm overschreden." Dat is waarom Nederland het Verenigd Koninkrijk nadrukkelijk steunt in zijn zoektocht naar de waarheid, aldus de minister.

Tegelijkertijd benadrukt Blok in de brief dat het kabinet, anders dan de regering in Londen, geen uitspraken doet over de precieze toedracht van de aanslag, wie de daders zijn en waar zij vandaan komen.

Diplomaten het land uit

Vandaag werd bekend dat het Verenigd Koninkrijk onder meer 23 Russische diplomaten heeft uitgezet en sommige Russische tegoeden heeft bevroren. Ook zijn bilaterale diplomatieke contacten op hoog niveau met Rusland opgeschort en zullen hoogwaardigheidsbekleders wegblijven bij het WK-voetbal in Rusland.

Minister Blok schrijft in de Kamerbrief dat Nederland begrip heeft "voor het grote ongenoegen van het Verenigd Koninkrijk dat Rusland niet volledige opening van zaken geeft aan de OPCW over zijn zogenoemde Novitsjok-programma". Novitsjok is de stof die volgens de Britten is gebruikt bij de aanval.

De voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal (66) werd op zondag 4 maart samen met zijn 33-jarige dochter Julia bewusteloos aangetroffen in een park bij een winkelcentrum in Salisbury, in het zuiden van Engeland. Ze bleken te zijn aangevallen met zenuwgas en liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ook een agent die hen als eerste benaderde ligt nog in het ziekenhuis.