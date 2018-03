Tot zes jaar geëist voor ontvoering door nep-arrestatieteam

Voor een gewelddadige ontvoering van een zakenman in Nunspeet zijn celstraffen geëist tot 6 jaar. De vijf verdachten, vier mannen en een vrouw, maakten zich volgens justitie schuldig aan gijzeling, afpersing en wapenbezit.

In december 2016 werd de zakenman op klaarlichte dag klemgereden en ontvoerd door gemaskerde personen die zich voordeden als leden van een arrestatieteam. De man werd geboeid en geblinddoekt meegenomen naar een loods, vermoedelijk in Zuid-Nederland of België.