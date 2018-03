Spion zijn: lijkt dat een beetje op hoe het gaat in films?

En hoe zit het dan met de license to kill, de toestemming om vijanden uit de weg te ruimen? Als de Russische ex-dubbelspion Skripal inderdaad is vermoord op bevel van de Russische regering, lijkt die bij Russische geheime diensten te bestaan.

"In elk geval hebben de Russen een heel andere spionnentraditie dan in het Westen", zegt De Graaf. "Er wordt daar veel emotioneler naar spionage gekeken dan bij ons. Als agent ben je daar een handlanger van de macht. Als je die ondermijnt, ben je een vijand."

Volgens Pieter Cobelens, ex-baas van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (MIVD), moet de moord op Skripal worden gezien als waarschuwing aan andere Russische agenten. "Het is een signaal: loop niet over, want je komt er niet mee weg. We blijven jarenlang op jou en je familie jagen."

In Nederland bestaat er geen license to kill, weet Cobelens. "Anders dan bijvoorbeeld de Russische FSB dient de AIVD niet de macht, maar de rechtsstaat. Dat betekent dat ze zich aan de wet moeten houden: ze mogen niemand opsporen of arresteren."

Spionage is (geheim) mensenwerk

Om te weten wat een crimineel of terrorist in zijn schild voert, kan een geheime dienst tegenwoordig ook vaak digitale middelen inzetten. Maar volgens onderzoeker Constant Hijzen wordt ouderwets spionagewerk in een tijd van big data en clouds misschien juist weer belangrijker.

Beatrice de Graaf is het daarmee eens: "Je kunt wel mails onderscheppen en gesprekken aftappen, maar zonder mensenwerk is het vaak onmogelijk te achterhalen wat iemands echte motief is, en of het om een serieuze bedreiging gaat."

Dat geldt volgens haar bijvoorbeeld op het gebied van contraterrorisme. "Radicaliserende groepen gaan bewust minder digitaal communiceren omdat ze weten dat dat niet veilig is", zegt De Graaf. "Dan moet je er dus iemand op af sturen."

Maar hoe vaak zoiets gebeurt, weten we niet, zegt Hijzen. "We schatten wel, maar het blijft geheim werk. En dat is natuurlijk precies de bedoeling van spionage."