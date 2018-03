Trump-fan uit de gratie 'om relatie met islamitische diversiteitstrainer'

David Clarke is een van de meest uitgesproken conservatieven van de VS. De steevast met een Stetson-hoed getooide crimefighter, die naam maakte als bikkelharde sheriff van Milwaukee County, leek na de verkiezing van Donald Trump een glorieuze toekomst in Washington tegemoet te gaan.

Dat is niet gebeurd. Hij kwam in de problemen toen in zijn district een gevangene overleed, die een week niet te drinken had gekregen. Maar wat 'sheriff Clarke', zoals hij bekendstaat, vermoedelijk ook niet geholpen heeft is dat hij in scheiding ligt en buitenechtelijke relaties blijkt te hebben gehad.

Pikant is dat hij nu een verhouding heeft met een islamitische vrouw die diversiteitstrainingen geeft, waarmee ze zo ongeveer de belichaming is van alles wat een deel van Trumps achterban verafschuwt.

Het nieuws van die opvallende liaison werd al een paar dagen geleden gebracht door het conservatieve tijdschrift Spectator, maar door de verwikkelingen rond het Witte Huis van de afgelopen dagen trekt het nu pas de aandacht.

Moslimbroederschap

De zwarte Clarke was tijdens de campagne van Trump het antwoord op de Black Lives Matter-beweging, "een terroristische organisatie" die in Clarke's ogen zelfs nog wel eens de samenwerking zou kunnen zoeken met IS.

Eind 2016, rond de verkiezingsoverwinning van Trump, reisde Clarke, als prominent met de wapenlobby NRA naar Rusland voor een ontmoeting met vicepremier Rogozin. De FBI onderzoekt de trip, vanwege het mogelijke verband met de Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen.

Clarke wordt sinds vorig jaar dus regelmatig gesignaleerd met Hedieh Mirahmadi, die diversiteitstrainingen geeft aan politie en justitie en ook aan de FBI.

In rechtse kringen in de VS gaat het verhaal dat ze in het geheim lid is van de Moslimbroederschap, wat ze stellig ontkent.

Technisch gesproken geen affaire

Gevraagd of ze inderdaad een affaire met sheriff Clarke heeft, antwoordt ze: "Nou, hij ligt in scheiding, dus technisch gesproken is het geen affaire. Maar ik wil eigenlijk niks zeggen over onze relatie."

Sheriff Clarke zelf doet er het zwijgen toe. Sinds het najaar verschijnt hij al niet meer bij de conservatieve tv-zender Fox News, waar hij altijd een graag geziene gast was.

Daarmee verdwijnt hij steeds verder naar de achtergrond. Als troost voor het mislopen van een baan bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft hij nu een job als woordvoerder van een lobbygroep die zich inzet voor president Trump.