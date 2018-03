Gouverneur Limburg: samenleving moet achter burgemeesters gaan staan

Volgens de gouverneur hebben de burgemeesters de steun ook hard nodig. "Een burgemeester zou anders kunnen zeggen: 'ik doe het niet meer, want ik loop zelf straks gevaar'. En dat is niet de juiste oplossing. We moeten een streep zetten in de samenleving, dat we dit gedrag niet tolereren. Wat mij betreft is dit ook een wake-upcall, voor mensen die zeggen dat het niet zo erg is."

Ook premier Rutte vindt de bedreiging vreselijk nieuws. Hij heeft er respect voor dat Houben doorgaat met "het heel stevig aanpakken van de criminaliteit". Daardoor kunnen Nederlanders volgens de VVD-partijleider zien dat "de huifkarren van de politiek in een cirkel staan". "Mensen moeten weten dat wij aan de kant staan van de burgers die het goede willen en tegenover de mensen die de samenleving willen ondermijnen." Rutte reageerde op campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Leiden.

Minister Ollongren, die vorige week met Houben heeft gepraat, vindt dat in dit soort situaties altijd aangifte moet worden gedaan. "Dit mag niet gebeuren, dit zijn mensen die zich dag en nacht voor hun gemeente inzetten. Dit is onverteerbaar."

Kwart wordt bedreigd

Uit een onderzoek onder 4000 burgemeesters, wethouders en ambtenaren bleek in oktober dat een kwart van de burgemeesters wordt bedreigd door criminelen. Er waren toen geen gevallen bekend van fysieke bedreigingen. Meestal ging het om anonieme bedreigingen.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat beïnvloeding met een crimineel oogmerk niet iets is voor alleen steden. Het komt in alle provincies voor, zowel in grote als kleine gemeenten.