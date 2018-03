Hoogste Nederlandse onderscheiding voor Duitse oud-minister

De Duitse oud-minister van Financiën Wolfgang Schäuble heeft in Berlijn de hoogste Nederlandse onderscheiding gekregen voor zijn verdiensten tijdens de eurocrisis. Hij is benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door minister van Financiën Wopke Hoekstra.

Volgens Hoekstra bleef Schäuble zich inzetten voor het bij elkaar houden van de eurozone, in een lastige tijd waarin veel onzeker was. "Niemand wist hoe groot de ellende zou zijn. Zijn inzet is een enorme verdienste. Daarom krijgt hij de hoogste onderscheiding die we hebben."

Gevreesde minister

De 75-jarige Schäuble legde in oktober vorig jaar zijn werk als minister van Financiën neer. In eigen land is hij geliefd, volgens een recente enquête zelfs de populairste politicus van heel Duitsland. Daarbuiten wordt hij ook gevreesd en soms zelfs gehaat.

In Brussel werd Schäuble bekend om zijn strenge bezuinigingseisen aan Zuid-Europese landen, vooral aan Griekenland. Zijn vertrek als minister van Financiën werd door voorstanders van een minder strenge aanpak gevierd als 'het einde van het spaardictaat uit Brussel'.

Bijzonder

Schäubles carrière is indrukwekkend. Al meer dan 45 jaar zit hij in de Duitse Bondsdag. Voor Merkel was hij partijvoorzitter van de CDU. Nu is Schäuble Bondsdagpresident, een functie vergelijkbaar met onze voorzitter van de Tweede Kamer. Voordat hij zijn onderscheiding kreeg, beëdigde hij Merkel en haar nieuwe kabinet.