ROC Zadkine Rotterdam krijgt waarschuwing van onderwijsinspectie

De inspectie voor het onderwijs heeft het ROC Zadkine in Rotterdam flink op de vingers getikt. De opleidingen logistiek zijn volgens de inspectie onder de maat. De afdeling scoort op alle fronten een onvoldoende, concludeert de inspectie.

Vorig jaar kwam de mbo-opleiding in opspraak nadat de NOS en RTV Rijnmond hadden bericht over examenfraude. Docenten bleken leerlingen te helpen met het maken van toetsen. In een aantal gevallen werden vooraf de antwoorden op vragen aan de leerlingen doorgespeeld.

Ook werd duidelijk dat leerlingen die lessen niet volgden wel als aanwezig werden geregistreerd. Leerlingen die langere tijd lessen verzuimden, werden thuis benaderd om toch toetsen af te leggen.

'Geen samenhang'

De gemelde misstanden waren voor de inspectie aanleiding om zelf onderzoek te doen. Volgens de inspectie blijkt daaruit nu dat er veel tekortkomingen zijn bij de opleiding.

De inspectie heeft forse kritiek op het opleidingsprogramma, de begeleiding van de leerlingen en het taalniveau van de opleiding. Bovendien zouden de docenten geen gezamenlijke visie hebben en de leerplannen niet goed op elkaar zijn afgestemd. Daardoor is er geen samenhang, concludeert de inspectie.

Angst- en eilandencultuur

De inspectie constateert dat er bij de opleiding een angst- en eilandencultuur heerste. Docenten die misstanden zagen, hielden dit voor zich uit angst voor maatregelen door de leiding van de afdeling.

Inmiddels is de leiding van de afdeling vervangen. Het ROC Zadkine heeft ook al een aantal andere maatregelen genomen om de situatie te verbeteren, ziet de inspectie ook. De schoolleiding krijgt een jaar de tijd om de opleiding logistiek op het juiste niveau te krijgen.