Groot-Brittannië gaat 23 Russische diplomaten uitzetten

Groot-Brittannië gaat 23 Russische diplomaten uitwijzen in de nasleep van de vergiftiging van de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter, heeft premier May gezegd. Het gaat om functionarissen die eigenlijk spionnen zijn. Ze krijgen een week de tijd om het land te verlaten.

Verder schorten de Britten alle bilaterale contacten op hoog niveau met Rusland op en worden tegoeden van de Russische staat in het Verenigd Koninkrijk bevroren, als er bewijzen zijn dat die worden gebruikt voor activiteiten die tegen Groot-Brittannië zijn gericht. May wil niet alle banden verbreken, omdat dat niet in het belang van het land wordt geacht.

Ook zullen leden van de Britse koninklijke familie en ministers niet naar het WK voetbal gaan, dat deze zomer in Rusland wordt gehouden. Onder meer Prins William zou daarbij aanwezig zijn.

May noemde het 'tragisch' dat de Russische president Poetin kennelijk heeft besloten tot de aanval.

De Britten zeggen dat Moskou achter de aanval op Skripal zit en hebben het Kremlin om uitleg gevraagd, maar die is niet gekomen. Rusland ontkent dat het iets met de zaak heeft te maken. Er is een zenuwgas gebruikt dat in de jaren 70 en 80 is ontwikkeld in de Sovjet-Unie. Rusland wil het bij de aanval gebruikte gas graag zelf onderzoeken, maar zegt dat de Britten dat niet willen vrijgeven.

De Russen hebben al gezegd dat het strafmaatregelen zal beantwoorden met stappen tegen het Verenigd Koninkrijk.

De VN-Veiligheidsraad komt op verzoek van Groot-Brittannië vandaag nog bijeen om de kwestie te bespreken, die heeft geleid tot hoogopgelopen diplomatieke spanning tussen Londen en Moskou.

Tegoeden bevriezen

Skripal en zijn dochter Julia werden tien dagen geleden buiten bewustzijn gevonden op een bank in de Zuid-Engelse stad Salisbury. Ze liggen in kritieke, maar stabiele toestand in het ziekenhuis.

De NAVO heeft Rusland opgeroepen om over zijn chemische wapenprogramma volledige duidelijkheid te geven aan de OPCW, de organisatie die wereldwijd toeziet op chemische wapens. Het Atlantische bondgenootschap is "zeer bezorgd over het eerste offensieve gebruik van zenuwgas op zijn grondgebied sinds de oprichting van de NAVO" in 1949.