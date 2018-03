Megaovername chipwereld definitief van de baan

De Singaporese chipfabrikant Broadcom heeft zijn overnamebod op concurrent Qualcomm ingetrokken. Het bedrijf wilde het Amerikaanse concern voor 117 miljard dollar inlijven, maar president Trump blokkeerde dat om veiligheidsredenen.

"Hoewel we teleurgesteld zijn in de uitkomst van het besluit, zal Broadcom zich erbij neerleggen", staat in een verklaring van het bedrijf.

Het van oorsprong Amerikaanse Broadcom wil graag groeien, maar loopt tegen problemen aan omdat het in Singapore is gevestigd. Broadcom overweegt daarom terug te keren naar de Verenigde Staten. Dat zou het bedrijf zo'n 500 miljoen dollar per jaar kosten, omdat de belastingtarieven in de VS hoger zijn.