Familie achter winstgevend Jumbo krijgt 40 miljoen euro

Jumbo-president-commissaris Karel van Eerd en zijn drie kinderen krijgen over vorig jaar twee keer zo veel dividend als over 2016. Dankzij de toegenomen winst keert de supermarktketen in totaal 40 miljoen euro uit aan de vier eigenaren.

Mede door de overname van La Place is de omzet van het familiebedrijf vorig jaar verder gestegen naar ruim 7 miljard euro. Onderaan de streep blijft er een winst over van 156 miljoen euro, 43 procent meer dan een jaar eerder.

Jumbo is opgericht door de familie Van Eerd. Karel van Eerd en zijn kinderen Frits, Colette en Monique hebben evenveel aandelen in handen.

Magere jaren

Het bedrijf wijst erop dat er in de magere jaren geen dividend is betaald aan de familie en dat het bedrijf er nu veel beter voor staat. De schuld is afgebouwd. "Dan vind ik het passend dat er nu ook geld naar de familie gaat", zegt Ton van Veen, de financiële topman van het concern in het FD.

Hij rekent erop dat werknemers de uitbetaling begrijpen. "Het gaat niet om bestuurdersbeloningen, maar om een vergoeding voor risicodragend vermogen dat de familie ter beschikking stelt aan de onderneming."

Tegelijkertijd vindt Jumbo dat de salarissen van het personeel niet te hard mogen stijgen. "Het is noodzakelijk om de loonkosten beheersbaar te houden", schrijft Jumbo in het jaarverslag. "Het veiligstellen van de concurrentiepositie en de continuïteit gaat alle betrokkenen aan."

Vorig jaar voerden medewerkers van het distributiecentrum actie voor een hoger loon. Jumbo kwam niet tot een akkoord met de vakbond en besloot een deal te sluiten met de ondernemingsraad.

Emté

De supermarktketen breidt verder uit, zo werd vorige week bekend. Samen met concurrent Coop neemt het bedrijf 130 Emté-supermarkten over. Directeur Frits van Eerd is nog niet klaar met de expansie, zei hij bij de bekendmaking van de deal.

"De ambitie steken we niet onder stoelen of banken. We willen flink groeien en we zijn nog lang niet klaar en de markt is heel erg groot."