Gina Haspel: carrièrespion, eerste vrouwelijke CIA-baas, en omstreden

CIA-directeur Mike Pompeo vervangt Rex Tillerson als minister van Buitenlandse Zaken en dat betekent dat er een vacature is bij de CIA. Maar die vacature staat waarschijnlijk niet lang open: president Trump wil Gina Haspel een plekje doorschuiven. Van onderdirecteur wordt ze dan de eerste vrouwelijke CIA-baas.

De 61-jarige Haspel is wat je noemt een carrièrespion. In 1985 kwam ze bij de Central Intelligence Agency werken. Een groot deel van haar loopbaan was Haspel undercoveragent. In die functie leidde ze in 2002 in Thailand een zogenoemde black site, een geheime CIA-gevangenis, waar terreurverdachten werden ondervraagd.

83 keer waterboarding

Onder toezicht van Haspel zijn daar gevangenen bewerkt met de waterboarding-techniek, waarbij een gevoel van verdrinking wordt veroorzaakt. Ook werden er andere martelmethoden gebruikt.

Een van de verdachten, Abu Zabaydah, kreeg in een maand tijd 83 keer een waterboarding-behandeling voor de kiezen. Volgens een onderzoek van de Amerikaanse Senaat gaf hij daar bij over, viel hij flauw en bevuilde hij zichzelf terwijl hij geboeid was. Ook zouden er speekselbellen uit zijn mond zijn gekomen en had hij spasmen.

Van de verhoren waren ook video-opnamen, maar die zijn in 2005 vernietigd. Het bevel daartoe werd ondertekend door Haspel die inmiddels op het CIA-hoofdkwartier werkte. Zabaydah zit overigens nog steeds vast zonder officiële aanklacht in Guantánamo Bay. Haspel is in de VS nooit aangeklaagd voor haar betrokkenheid bij martelingen, noch voor het vernietigen van de opnamen.