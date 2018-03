Natuurkundige Stephen Hawking overleden (76)

Zijn boeken over het ontstaan van het heelal gingen zeer vlot over de toonbank. Zijn beroemdste boek, A brief History of Time, verscheen in Nederland als Het Heelal. Het werd een bestseller. Samen met zijn dochter Lucy schreef hij ook een aantal kinderboeken over de kosmos.

Hawking was ook een aantal keren als zichzelf te zien in televisieseries. Hij speelde onder meer in Star Trek: The Next Generation en in enkele afleveringen van de komedieserie The Big Bang Theory. Als tekenfilmfiguur was hij onder meer te zien in The Simpsons en Family Guy.