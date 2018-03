Veertien patiënten overleden bij medisch onderzoek AMC

Een onderzoek onder patiënten met galwegkanker is stopgezet, omdat 14 van de 54 deelnemers zijn overleden. Dat meldt het AD. Het onderzoek onder leiding van het AMC in Amsterdam begon in 2013 en werd in 2016 beëindigd.

Het aantal sterfgevallen was veel hoger dan verwacht. In het onderzoek werden twee bestaande methoden om overtollig gal af te voeren uit de lever met elkaar vergeleken. Bij 27 patiënten werd een galbuisje via de keel ingebracht. Bij de andere 27 patiënten gebeurde dat via de huid en door de lever (leverdrainage).

Bij de methode via de keel overleden drie patiënten. Bij de methode via de lever overleden elf patiënten. Beide methoden worden al tientallen jaren gebruikt.

Verbazing

In het AD zegt chirurg en onderzoeker Thomas van Gulik van het AMC dat zowel het verschil tussen beide methoden als het hoge aantal sterfgevallen bij de leverdrainage hem ontzettend verbaasde. Daarop is het onderzoek dat werd uitgevoerd in Amsterdam, Groningen, Maastricht en Rotterdam stopgezet.

In een brief aan de deelnemers schrijven de onderzoekers dat nog altijd niet duidelijk is waarom er in de ene groep patiënten zoveel meer mensen zijn overleden dan in de andere groep. De sterfgevallen waren in verschillende stadia van de behandeling. Van Gulik houdt er in het AD zelfs rekening mee dat het hoge aantal sterfgevallen toeval is.

Het AMC en de medisch-ethische toetsingscommissie hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet geïnformeerd over de sterfgevallen in het onderzoek. In geval van een calamiteit is dat verplicht. Een woordvoerder van de Inspectie zegt in de krant dat nog niet duidelijk is of hier melding had moeten worden gemaakt van een calamiteit.

Weinig bekend over galwegkanker

Kanker van de galwegen komt niet veel voor. Jaarlijks krijgen in Nederland 400 mensen de diagnose. Over de ziekte is nog weinig bekend. Doordat er weinig patiënten zijn is het moeilijk om onderzoek te doen naar de oorzaak, risicofactoren en mogelijke behandelingen.