Brits ultimatum aan Rusland over zenuwgasaanval verstreken

Het Britse ultimatum aan Rusland over de zenuwgasaanval op de voormalige dubbelspion Sergej Skripal is verstreken. Premier May had de Russen tot middernacht de tijd te geven om opheldering te geven over de aanval, maar die blijft uit.

Het is onduidelijk welke gevolgen het verstrijken van het ultimatum heeft. May had Rusland gedreigd met economische en diplomatieke sancties.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei gisteren alleen te willen meewerken aan het onderzoek als het land toegang krijgt tot het gebruikte zenuwgas en Londen weigert dat. Het Kremlin dreigt eventuele sancties te beantwoorden met tegenmaatregelen. "Elke strafmaatregel tegen Rusland zal worden beantwoord", aldus de ambassade in Londen.

Kritieke toestand

De 66-jarige Skripal en zijn 33-jarige dochter werden anderhalve week geleden bewusteloos gevonden op een bankje in een park in de stad Salisbury. Ze bleken te zijn aangevallen met zenuwgas en liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis, net als de agent die hen als eerste benaderde.

Volgens May is het gebruikte gas in de jaren 70 en 80 ontwikkeld door de Sovjet-Unie en zit Rusland zeer waarschijnlijk achter de aanval. Moskou ontkent enige betrokkenheid.

De Verenigde Staten, de NAVO en de Europese Unie zeggen premier May te steunen. Ook de Nederlandse regering veroordeelt de aanval. "Volledige steun voor het Verenigd Koninkrijk in de zoektocht naar de waarheid", schreef minister Blok van Buitenlandse Zaken op Twitter.